HSV-Fußballer reisen ins Trainingslager nach Österreich

Daniel Thioune, Trainer des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV, steht während des Trainings auf dem Platz. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger SV reist heute in ein siebentägiges Trainingslager nach Österreich. In Bad Häring in Tirol will Trainer Daniel Thioune mit dem Fußball-Zweitligisten aus der Hansestadt am Feinschliff für die bevorstehende Saison arbeiten. «Wir werden auch noch mal einige Dinge ausprobieren und verändern», sagte der 46-jährige Thioune, nachdem sein Team am Samstag ein Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Randers FC mit 1:2 verloren hatte.

Während des Aufenthalts in Österreich werden die Hamburger zwei weitere Tests bestreiten. Im Rahmen des «Helden Cups» in Kufstein geht es gegen den Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart (26. August) sowie Feyenoord Rotterdam aus den Niederlanden (28. August). Ernst wird es für die Hanseaten in der ersten Runde des DFB-Pokals (11. bis 14. September) gegen Dynamo Dresden. Zum Saisonauftakt in der 2. Bundesliga empfängt der HSV dann am 18. September den Absteiger Fortuna Düsseldorf im Volkspark.

Kader HSV

Trainerteam HSV

Spielplan HSV

Tabelle

Spielbericht hsv.de