HSV führt 50-Euro-Pfand für Dauerkarten ein

Wolken ziehen über das Volksparkstadion. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat einen sogenannten Dauerkartenpfand in Höhe von 50 Euro eingeführt. Damit will der Verein auch auf eine mögliche Teilzulassung von Zuschauern vorbereitet sein, wie er am Donnerstag mitteilte. «Mit dem Dauerkartenpfand möchten wir diejenigen erfassen, die auch zukünftig ihren Stammplatz im Volksparkstadion erwerben wollen», heißt es auf der Homepage des Vereins. Aktuelle Dauerkartenbesitzer sollen Auskunft geben, ob sie auch weiterhin an einem Saisonabo interessiert sind. Die 50 Euro werden auf den Preis einer neuen Dauerkarte angerechnet. Der reguläre Verkauf von Saisontickets ist derzeit ausgesetzt.

Mit dem Pfand erwirbt der Interessent außerdem ein Vorkaufsrecht auf jene Tickets, die bei einer möglichen Teilzulassung von Zuschauern angeboten werden. Die 50 Euro werden jedoch nicht auf deren Kauf angerechnet. Wer das nicht möchte, verliert sein Anrecht auf Verlängerung seines bisherigen Saisonabos. Rund 1000 HSV-Mitglieder, informierte der HSV, ständen auf der Warteliste für ein Saisonticket auf der Nordtribüne. Sie könnten dann berücksichtigt werden. Sollten in der bevorstehenden Saison keine Dauerkarten verkauft werden können, würde das Pfand entweder erstattet oder auf die Saison 2021/2022 übertragen werden.

Mit der Maßnahme kann der HSV kurzfristig zusätzliche Einnahmen generieren. Bei rund 24 000 verkauften Dauerkarten kämen im Idealfall bis zu 1,2 Millionen Euro zusammen. Das Geld will er zwar wieder zurückzahlen beziehungsweise verrechnen. Mit einer möglichen Preiserhöhung für Saisontickets in der Folgesaison könnte er die Rückzahlung zumindest teilweise aufheben.

Mitteilung HSV