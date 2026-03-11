HSV-Frauen verlieren Pokal-Schlager gegen FC Bayern

Hamburg (dpa) –

Die Fußballerinnen des Hamburger SV haben die große Pokal-Überraschung verpasst. Vor der Saison-Rekordkulisse von 12.638 Zuschauern im Volksparkstadion verlor der HSV im Viertelfinale gegen die Titelverteidigerinnen von Bayern München mit 0:3 (0:1).

Die Spanierin Edna Imade brachte die deutschen Meisterinnen bereits in der 6. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit trafen noch Franziska Kett (66.) und Natalia Padilla-Bidas (88.) für die Bayern.

Die Münchnerinnen waren von Beginn an das klar bessere Team. Sie taten aber in der Offensive nicht viel mehr als nötig. Klare Torchancen gab es kaum. Kurz nach der Pause hatten die Hamburgerinnen Glück, dass es nach einem Foul von Nigar Mirzaliyeva keinen Elfmeter gab (49.).

Kleiner Trost für den HSV: Die Bundesliga-Aufsteigerinnen hielten diesmal deutlich besser mit als noch im Dezember in der Liga. Damals setzte es in München eine 0:6-Niederlage.