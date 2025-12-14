HSV-Frauen verlieren 0:6 beim FC Bayern

München (dpa) –

Aufsteiger Hamburger SV hat in der Fußball-Bundesliga der Frauen die erwartete Niederlage beim FC Bayern München kassiert. Der Tabellenvorletzte verlor bei den weiterhin ungeschlagenen deutschen Meisterinnen mit 0:6 (0:3).

DFB-Kapitänin Giulia Gwinn mit einer starken Direktabnahme (16. Minute), Europameisterin Georgia Stanway per Foulelfmeter (27.), Klara Bühl (45.+3), Pernille Harder (63.) und Lea Schüller (85.) trafen für das Team von Trainer José Barcala. Dazu kam ein Eigentor von Victoria Schulz (47.).

Wiedersehen im DFB-Pokal

Bereits im März gibt es ein Wiedersehen für beide Clubs, wenn sie in Hamburg im Viertelfinale des DFB-Pokals aufeinandertreffen. Die Münchnerinnen kämpfen am Mittwoch in der Champions League gegen Valerenga IF aus Norwegen um den direkten Einzug ins Viertelfinale.