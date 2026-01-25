HSV-Frauen verlassen nach 2:1 gegen Essen die Abstiegszone

Hamburg (dpa/lno) –

Durch einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit haben die Fußballerinnen des Hamburger SV im ersten Spiel des Jahres einen wichtigen Sieg im Tabellenkeller der Bundesliga geholt. Gegen die direkten Konkurrentinnen der SGS Essen gelang im heimischen Volksparkstadion ein 2:1 (0:0). Damit zogen die HSV-Frauen mit nun einem Punkt mehr an Essen vorbei auf den rettenden zwölften Rang.

Sophie Hillebrand verwandelte nach einem leichten Schubser von Vanessa Fürst gegen Neuzugang Camilla Linberg den folgenden Elfmeter zum ersten HSV-Heimsieg dieser Saison (90.+3). Hillebrand hatte die Gastgeberinnen in der 50. Minute auch in Führung gebracht, Paulina Platner (67.) glich für Essen aus.

Erst Leerlauf, dann Chancen zum Sieg für beide Teams

Beide Teams taten sich vor 4.410 Zuschauern in der ersten Hälfte schwer, torgefährliche Momente zu kreieren. Die beste Chance für die Gastgeberinnen hatte Maria Mikolajova, deren Direktschuss in der 41. Minute nur knapp über das Tor flog.

Wenige Minuten nach Wiederanpfiff nutzte Hillebrand dann einen Fehler der Essenerin Lany Bäcker, die den Ball unfreiwillig vorlegte, und vollendete zur HSV-Führung. Platner sorgte nach einem Eckball aber für den Ausgleich und war dabei mit dem Kopf vor Hamburgs neuer Torhüterin Lea Paulick am Ball. Paulick verhinderte danach aber ein zweites Gegentor, ehe Hillebrand die HSV-Bemühungen in der Schlussphase mit dem glücklichen Siegtreffer belohnte.

Internationale Erfahrung für HSV

Die gefoulte Angreiferin Linberg war während der dreiwöchigen Vorbereitung aus Norwegen in die Hansestadt gewechselt. Torhüterin Paulick war von Bundesliga-Konkurrent Eintracht Frankfurt gekommen. Zu den neuen Spielerinnen im Kader von Trainerin Liese Brancao gehören auch Gloria Sliskovic (Juventus Turin), Magou Doucouré (Neapel) und Nigar Mirzaliyeva (Zenit St. Petersburg). Mittelfeldspielerin Paulina Bartz kehrte von Bayer Leverkusen per Leihe zurück.