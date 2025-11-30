HSV-Fans demonstrieren gegen Innenminister-Pläne

Hamburg (dpa) –

Vor der Bundesliga-Partie gegen den VfB Stuttgart haben Tausende Fans des Hamburger SV gegen Maßnahmen der Innenministerkonferenz protestiert. Laut Angaben des «Förderkreis Nordtribüne» haben 8000 Anhänger gegen die Pläne demonstriert, die Sicherheit durch bestimmte Maßnahmen in Stadien zu erhöhen.

In vielen deutschen Stadien war zuletzt massiv gegen diese Maßnahmen protestiert worden. Die Anhänger befürchten Maßnahmen wie personalisierte Eintrittskarten oder verschärfte Stadionverbote. In der kommenden Woche befasst sich die Innenministerkonferenz in Bremen mit den verschiedenen Themen.

Förderkreis: «Ganz starkes Zeichen für die Fankultur»

In einer Mitteilung sprach der Fan-Zusammenschluss des HSV von «Populismus». «Die HSV-Fans haben heute mit der Demonstration, die deutlich größer wurde als erwartet, ein ganz starkes Zeichen für die Fankultur gesetzt. Sie haben auf beeindruckende Weise deutlich gemacht: Der Fußball ist sicher. Unser Volksparkstadion ist sicher», hieß es dort.

In den ersten zwölf Minuten der Partie im Hamburger Volksparkstadion blieb es aufseiten beider Fanlager ruhig. In Richtung des Hamburger Innenministers Andy Grote (SPD) und der Hamburger Olympia-Bewerbung schrieben die Fans auf einem Banner in der Arena: «Wer Stadionverbote auf Verdacht will, bekommt Olympiaverbot per Referendum.»