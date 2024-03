HSV-Ersatzkeeper Heuer Fernandes: «Natürlich unzufrieden»

Hamburg (dpa/lno) –

Torhüter Daniel Heuer Fernandes ist von der Degradierung zum Ersatztorhüter bei Fußball-Zweitligist Hamburger SV überrascht worden. «Damit muss man umgehen können im Fußballgeschäft. Es gibt Höhen und Tiefen, und ich mache gerade ein kleines Tief durch», sagte Heuer Fernandes der «Bild». «Natürlich bin ich unzufrieden. Ich spiele Fußball, um auf dem Platz zu stehen, der Mannschaft zu helfen. Ich muss es aber annehmen und weiter Gas geben.»

Der 31-Jährige war im letzten Spiel unter Tim Walter Anfang Februar überraschend aus dem Tor genommen worden und musste für Matheo Raab Platz machen, der in dieser Spielzeit bislang als Pokaltorhüter fungiert hatte. Heuer Fernandes hatte nicht mehr an die Leistungen aus der Vorsaison anknüpfen können und ist auch unter Interimstrainer Merlin Polzin und Trainer Steffen Baumgart nicht über die Rolle des Ersatztorhüters hinausgekommen. «Ich dachte, dass meine Leistungen so waren, dass ich im Tor bleibe», sagte Heuer Fernandes. «Klar gab es auch Spiele, in denen ich nicht das Niveau hatte, das man von mir in den vergangenen zweieinhalb Jahren gewohnt war. Das ist schon so.»

Gedanken über seine Zukunft will sich der ehemalige Stammtorwart aber erst im Sommer machen. Im Dezember hatte der 31-Jährige seinen Kontrakt bis 2026 verlängert. «Natürlich habe ich den Vertrag unter anderen Vorzeichen unterschrieben. Aber es kann natürlich auch schnell wieder in die andere Richtung gehen», sagte Heuer Fernandes. «Klar ist auch, dass wir uns danach zusammensetzen werden und über die Situation sprechen. Ich bleibe cool, und dann werden wir sehen, was passiert.»