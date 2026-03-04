HSV empfängt Leverkusen zum Nachholspiel

Wegen Tauwassers auf dem Dach und Sicherheitsbedenken war das Spiel HSV-Leverkusen im Januar abgesagt worden. (Archivbild) Nils Heitmann/HSV/dpa

Hamburg (dpa) –

Im Nachholspiel der Fußball-Bundesliga empfängt der Hamburger SV heute Abend (20.30 Uhr/Sky) den Tabellensechsten Bayer Leverkusen. Während Aufsteiger Hamburg den Vorsprung auf die Abstiegsregion mit einem Heimsieg ausbauen will, kämpfen die zuletzt wenig überzeugend aufspielenden Leverkusener in der Tabelle um den Anschluss an die Champions-League-Plätze.

Ursprünglich sollte die Partie des 17. Spieltages Mitte Januar zum Hinrunden-Abschluss stattfinden. Das Spiel wurde aber kurz nach einem Wintereinbruch im Norden verschoben. Weil sich Tauwasser auf der Dachmembran des Stadions teilweise gestaut hatte, waren die Sicherheitsbedenken zu groß.