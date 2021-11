HSV empfängt FC St. Pauli am 21. Januar zum Stadt-Duell

Hamburg (dpa/lno) – Das Rückrunden-Stadtderby zwischen dem Hamburger SV und Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli findet am 21. Januar als Flutlichtspiel im Volksparkstadion statt. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 18 bis 21 hervor, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag veröffentlicht hat. Den Anfang macht am 17. Dezember ein weiteres Abend-Derby zwischen Holstein Kiel und St. Pauli. Der HSV empfängt einen Tag später Schalke 04.

Nach der Winterpause tritt der HSV am 14. Januar bei Dynamo Dresden an. Am 15. Januar empfängt St. Pauli den FC Erzgebirge Aue, Holstein reist am 16. Januar zu Schalke 04. Am Hamburger Derby-Wochenende wartet auf die Kieler «Störche» das Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg (am 23. Januar). Am 21. Spieltag kommt es zu den Partien FC St. Pauli gegen SC Paderborn (5. Februar) sowie Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf und Darmstadt 98 gegen den HSV (beide 6. Februar).

© dpa-infocom, dpa:211104-99-866896/2

DFL-Ansetzungen

Homepage FC St. Pauli

Homepage Hamburger SV

Homepage Holstein Kiel

Tabelle 2. Bundesliga