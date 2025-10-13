HSV: Degradierter Katterbach wieder bei Profis

Hamburg (dpa/lno) –

Nach seiner Degradierung in die U21 darf Noah Katterbach wieder bei den Profis des Hamburger SV trainieren. Der 24-Jährige hatte sich mit Trainer Merlin Polzin zu einem klärenden Gespräch getroffen, am Nachmittag stand der Verteidiger dann auf dem Rasen der ersten Mannschaft. «Nach zielführenden Gesprächen mit der sportlichen Leitung und dem Trainerteam ist Noah Katterbach heute ins Teamtraining der Profimannschaft zurückgekehrt», teilte der Fußball-Bundesligist auf X mit.

Der Bundesliga-Aufsteiger hatte Katterbach vor gut drei Wochen in die Regionalligamannschaft geschickt, weil das Trainerteam mit der Einstellung des Linksverteidigers nicht zufrieden war. Den Gang in die Regionalliga sollte eine «Denkpause» für Katterbach sein. Dort hinterließ der gebürtige Kölner einen engagierten Eindruck, der nun zur Rückkehr und zu einem möglichen Neustart führte.

Katterbach hatte nach seiner langen Verletzungspause in der vergangenen Saison bislang keine große Rolle beim HSV gespielt. Bisher stand er lediglich am 13. September beim 0:5 gegen den FC Bayern München im Bundesliga-Kader, kam aber nicht zum Einsatz.