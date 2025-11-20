Wer ersetzt Poulsen? HSV-Coach Polzin mit mehreren Optionen

Option für das Spiel gegen Augsburg: Entweder Robert Glatzel (M.) oder Ransford Königsdörffer (r) vom Hamburger SV könnten von Beginn an spielen. (Archiv) Soeren Stache/dpa

Hamburg (dpa) –

Merlin Polzin macht sich keine Sorgen. Trotz der erneuten Verletzung von Sommer-Neuzugang und Kapitän Yussuf Poulsen. Der Hamburger SV hat auch nach der Muskelverletzung des Dänen mehrere Optionen im Angriff vor der Partie beim FC Augsburg. Robert Glatzel oder Ransford Königsdörffer? Eine Entscheidung habe Polzin noch nicht getroffen, wer im Sturmzentrum beginnt, sagte er bei der Pressekonferenz. Er wolle auch das Training vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr) abwarten.

«Das ist eine kleinere Verletzung», sagte Polzin über die Blessur von Poulsen. Es werde «sicherlich nicht so lange dauern», bis er wieder auf dem Platz stehe, stellte der 35-Jährige einerseits klar. Andererseits gebe es keine genaue Prognose, wann er genau zurückkehre – der Angreifer hatte die dänische Nationalmannschaft während der Länderspielpause wegen der Blessur nach der Anreise wieder verlassen müssen. Schon zum dritten Mal hat es der Routinier seit seinem Wechsel mit einem Ausfall zu tun.

Vielleicht beginnt der zuletzt weniger berücksichtigte Glatzel von Beginn an? Königdörffer könnte wie gegen Borussia Dortmund als Einwechselspieler helfen – und möglicherweise seinen nächsten Jokertreffer erzielen. Sein spätes Tor zum 1:1 gegen die Borussen brachte das Volksparkstadion zum Beben. Polzin freue sich, dass sowohl Königsdörffer als auch Glatzel «topfit» seien.

Publikumsliebling Glatzel hätte sich zuletzt mehr Einsätze gewünscht, aber sowohl Königsdörffer als auch Poulsen erhielten meist den Vorzug. Zuletzt wurde auch über einen Winterwechsel des 31-Jährigen spekuliert. Allerdings berichtete das «Hamburger Abendblatt» zuletzt, dass Glatzel eine Entscheidung getroffen habe und beim HSV bleiben wolle.

Weitere Option im Angriff

Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten mit Rayan Philippe in der Sturmspitze oder dem nach Rot-Sperre zurückkehrende portugiesischen Leih-Profi Fabio Vieira als Angreifer, wenn er sich konsequent ins Mittelfeld zurückfallen lässt. Der HSV muss neben Poulsen weiter auf die verletzten Abwehrspieler Warmed Omari und Daniel Elfadli verzichten.

HSV-Trainer Polzin äußerte sich auch dazu, wie er den kriselnden Gegner um Trainer Sandro Wagner erwartet. «Das ist eine Mannschaft, die jetzt auch mit der Umstellung zur Fünferkette deutlich stabiler wirkt.» Der FCA sorge immer wieder für unangenehme Momente, wenn er unter anderem das Zentrum überlade.

Polzin über Verhältnis mit Wagner: «Weiter in Kontakt»

Der Tabellen-15. Augsburg befindet sich unter Zugzwang. Coach Wagner steht in seiner ersten Saison als FCA-Chefcoach gehörig unter Druck. Nur zwei Liga-Siege gelangen dem Südclub bislang, seit nun fünf Pflichtspielen wartet man auf einen Drei-Punkte-Erfolg. Der FCA könnte den HSV – aktuell 13. – mit einem Sieg weiter nach unten in der Tabelle drängen.

Beide haben sich bereits kennengelernt, als Wagner für seine Pro-Lizenz beim HSV zu Gast war. «Das war ein sehr angenehmer Austausch. Auch im Nachgang sind wir weiter in Kontakt», sagte Polzin.