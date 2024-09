«Wichtigste Station»: Baumgart trifft mit HSV auf Paderborn

Hamburg (dpa/lno) –

Steffen Baumgart denkt gerne an seine Zeit beim SC Paderborn zurück. Vier Jahre lang war der heutige Trainer des Hamburger SV verantwortlich an der Seitenlinie des SCP, den er in der Saison 2018/19 direkt aus der 3. Liga in die Bundesliga geführt hatte. «Paderborn war die wichtigste Station, die ich hatte», sagte Baumgart vor dem Wiedersehen am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im Volkspark. Allerdings machte der 52-Jährige auch deutlich: «Das ist Vergangenheit.»

Mit dem Tabellenvierten aus Nordrhein-Westfalen wartet eine schwierige Aufgabe auf die fünftplatzierten Hanseaten. Nicht nur, weil die Hamburger in der vergangenen Saison beide Spiele verloren haben und der Gegner in dieser Saison in Pflichtspielen bislang unbesiegt ist. «Der SC Paderborn spielt in den letzten drei Jahren im oberen Drittel mit. Das zeigt die Entwicklung des Vereins und die gute Arbeit des Trainers», sparte Baumgart nicht mit Lob für seinen Ex-Club.

Gästecoach Kwasniok kann «jeden Gegner lesen»

Baumgart honorierte auch das Schaffen seines Nachfolgers Lukas Kwasniok. Der 43 Jahre alte Coach der Nordrhein-Westfalen könne «jeden Gegner lesen», lobte Baumgart: «Er findet die Stärken und Schwächen des Gegners.» Generell werde in Paderborn gut und akribisch gearbeitet.

Ein Beispiel für das gute Scouting sei Ilyas Ansah. Vor zwei Jahren hatten die Paderborner den Angreifer aus der Jugend der Sportfreunde Siegen verpflichtet. Zuletzt erzielte der 19-Jährige mit seinem schon dritten Saisontor den Siegtreffer beim 2:1 über Hannover 96. Ansah hatte laut Baumgart «niemand so richtig auf der Rechnung». Der Linksaußen gehört mittlerweile zum Kader der deutschen U20-Nationalmannschaft.

Raab weiter für Heuer Fernandes im HSV-Tor

Im HSV-Tor wird erneut Matheo Raab stehen, der beim 2:2 am vergangenen Samstag in Kaiserslautern für Daniel Heuer Fernandes (Adduktorenprobleme) zwischen die Pfosten gerückt war. Mittelfeldspieler Jonas Meffert wurde im Training geschont, ist aber eine Option für Samstag.

Ob auch Jean-Luc Dompé nach seinem starken Auftritt in Kaiserslautern für die Startelf infrage kommt, ließ Baumgart offen. Bakery Jatta war zuletzt wieder bei den Einheiten dabei. Eine komplette Rückkehr des Offensivspielers in das Mannschaftstraining ist aber erst in der kommenden Woche vorgesehen.

Ganz ausverkauft ist die Arena für die Partie gegen Paderborn bislang nicht. Aktuell rechnet der HSV mit 55.000 Zuschauern, darunter etwa 1.250 Gästefans. Fest steht aber schon jetzt, dass am Samstag zum 34. Mal in Serie mehr als 50.000 Zuschauer bei einem HSV-Heimspiel im Volksparkstadion sein werden.