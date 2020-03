HSV-Chef: «Wir befinden uns in einer sportlichen Krise»

Bernd Hoffmann, Vorstandsvorsitzender des Hamburger SV. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Vorstandsvorsitzender Bernd Hoffmann hat die sportliche Lage beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV mit ernsten Worten beschrieben. «Wir befinden uns in einer sportlichen Krise. Es gilt, das schnell umzudrehen», sagte Hoffmann am Tag nach der überraschenden klaren 0:3-Niederlage der Hamburger bei Erzgebirge Aue. Der Vereinschef stellte sich vor Trainer Hecking und Sportvorstand Jonas Boldt. «Die sportliche Leitung hat unsere Rückendeckung. Wir sind froh, dass wir so einen erfahrenen Trainer wie Dieter Hecking haben», sagte Hoffmann.

Die erneute Niederlage schätzte er als Nachwehen des verlorenen Stadtduells gegen den FC St. Pauli (0:2) eine Woche zuvor ein. Hoffmann: «Wir haben jetzt zwei grottenschlechte Spiele gemacht.» Am angepeilten Aufstieg ändere das aber nichts. «Klares Ziel ist die 1. Liga. Wir sind in Schlagdistanz zu den direkten Aufstiegsplätzen und haben noch zehn Spiele vor uns», betonte der Clubchef. Der HSV liegt derzeit auf dem Relegationsplatz hinter Arminia Bielefeld und VfB Stuttgart.

Spielplan HSV

Kader HSV

Tabelle 2. Bundesliga