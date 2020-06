HSV braucht nach Kiel-Schock drei Punkte in Dresden

Dieter Hecking. Foto: Matthias Hangst/Getty Images Europe/Pool/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger SV will im Rennen um den zweiten Platz in der 2. Fußball-Bundesliga Boden gutmachen. Die Hanseaten treten am heutigen Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim Tabellenletzten Dynamo Dresden an. Nach dem ärgerlichen Ausgleich gegen Holstein Kiel (3:3) in der Nachspielzeit wollen die Norddeutschen drei Punkte einfahren. Deshalb hat Trainer Dieter Hecking mehr Gelassenheit und Übersicht im Spiel seiner Mannschaft gefordert. «Wir müssen mehr Ruhe ausstrahlen, dürfen nicht hektisch werden», meinte der Coach. In fünf Spielen nach dem Ende der Corona-Pause hat die Mannschaft drei Gegentore in der Nachspielzeit hinnehmen müssen und dabei fünf Punkte verschenkt.

Die Hamburger müssen gegen die Sachsen auf Rechtsverteidiger Jordan Beyer verzichten. Die Leihgabe aus Mönchengladbach hat sich im Training eine Muskelverletzung zugezogen und wird nicht rechtzeitig fit. Erneut im Tor steht Julian Pollersbeck. Hecking gibt dem U21-Europameister von 2017 eine Einsatzgarantie bis Saisonende.

