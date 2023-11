HSV besiegt Regionalligisten Ottensen in Trainingsspiel 2:1

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger SV hat in einem spontanen Trainingsspiel den Regionalligisten Teutonia Ottensen geschlagen. Am Mittwoch gewann die Elf von Trainer Tim Walter gegen den Hamburger Viertligisten knapp mit 2:1. In der zweimal 30 Minuten andauernden Partie, die ohne Seitenwechsel und Schiedsrichter stattfand, traf Immanuel Pherai für den HSV. Für Ottensen war Jason Tomety-Hemazro erfolgreich, Marcus Coffie erzielte ein Eigentor.

Walter setzte in dem Duell auf zahlreiche Talente: Elijah Krahn (elf Pflichtspiele für die Profis), Tom Sanne, Omar Megeed (beide zwei Pflichtspiele), Otto Stange, Luis Seifert und Fabio Baldé (alle bislang ohne Pflichtspieleinsatz bei den Profis) durften sich zeigen.