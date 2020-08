HSV-Beachsoccer gehen zum Saisonstart leer aus

Die HSV-Beachsoccer-Bundesligamannschaft hat den Start in die verkürzte Strandfußball-Saison verpatzt. Foto: Markus Tischler/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Beachsoccer-Bundesligamannschaft vom Hamburger SV hat den Start in die verkürzte Strandfußball-Saison verpatzt. Das Team verlor am Wochenende beim Auftaktturnier in Düsseldorf alle Partien der ersten drei Spieltage. Dem 4:7 gegen die Beach Boyz aus Waldkraiburg folgten eine 4:8-Niederlage gegen Real Münster und ein 0:9 gegen Titelverteidiger Rostocker Robben.

Die Tore für den HSV erzielten Florian Adili (2), Hossein ali Shahrokthi (2), Oliver Levin (2), Rasmus Lyng Andersen (1) und Patrick Heiligenschmidt (1). Am kommenden Wochenende findet erneut in Düsseldorf die zweite Runde mit den Spieltagen vier, fünf und sechs statt.

Ergebnisse 3. Spieltag

Ergebnisse 2. Spieltag

Ergebnisse 1. Spieltag