HSV-Beachsoccer erneut gegen Titelverteidiger Rostock

Hamburg (dpa/lno) – Das Beachsoccer-Bundesligateam des Hamburger SV hat zum Abschluss der aufgrund der Corona-Pandemie verkürzten Punktrunde erneut schwere Gegner erwischt. Zum Auftakt des siebten Spieltages in Düsseldorf an diesem Wochenende treffen die Hanseaten erneut auf die Rostocker Robben. Gegen den Titelverteidiger hatte das Team von Manager Sandeep Singh im dritten Spiel der ersten Runde vor zwei Wochen mit 0:9 verloren. Im Duell des 8. Spieltages müssen sich die Hamburger mit den Bavaria Beach Bazis (6.) auseinandersetzen. Gegner am neunten und damit letzten Spieltag sind die Beach Boyz Waldkraiburg (7.), gegen die die Hamburger am vergangenen Wochenende allerdings ihren einzigen Sieg in bislang sechs Partien feiern konnten.

7. Spieltag

8. Spieltag

9. Spieltag