HSV-Aufstiegsheld Selke: «Hamburg war perfekt»

Hamburg (dpa) –

Trotz seines Abschieds nach nur einer Saison blickt Davie Selke positiv auf seine Zeit beim Hamburger SV zurück. «Es klingt für Außenstehende vielleicht aufgesetzt, weil ich schon einige Clubs hatte und nur ein Jahr in Hamburg war, aber ich sage ganz klar: Der HSV war meine bisher schönste Zeit», sagte der 31-Jährige im Interview mit der Fachmagazin «Kicker». Er verspüre eine große Dankbarkeit.

Selke war vor der Fußball-Saison 2024/2025 vom 1. FC Köln zum HSV gewechselt und wurde schnell zu einem Publikumsliebling. Mit 22 Toren in der 2. Bundesliga hatte er einen maßgeblichen Anteil daran, dass die Hamburger im vergangenen Mai nach sieben Jahren Zweitklassigkeit in die Bundesliga zurückkehrten. Dennoch musste der Zweitliga-Torschützenkönig gehen. Aktuell spielt er beim türkischen Erstligisten Basaksehir in Istanbul.

Kein Groll wegen des Abschieds

Es bedeutet ihm viel, dass er erleben durfte, «mit so einem großen Verein wieder aufgestiegen zu sein, dass ich bei dieser Historie mit auf dem Rathaus-Balkon vor fast 100.000 Menschen stehen durfte», sagte Selke. «Die HSV-Fans werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Hamburg war perfekt.»

Groll wegen seines Abgangs hegt er nicht, auch wenn er gern geblieben wäre. «Nein, gar nicht. Ich gucke jedes HSV-Spiel und fiebere mit. Das wird auch immer so bleiben», sagte er. «Es ist selbst über die TV-Übertragungen spürbar, dass jedes Heimspiel etwas Besonderes ist, dass eine unglaubliche Energie im Volkspark herrscht.» Das mache ihm richtig Spaß. «Es wird nie eine Distanz zwischen mir und dem HSV geben.»