HSV auf mehr als 145.000 Mitglieder gewachsen

Hamburg (dpa) –

Der Zuspruch des Hamburger SV ist nach den Bundesliga-Aufstiegen der Fußballer und Fußballerinnen noch einmal gestiegen. Zum 1. Februar wies der Club 145.721 Mitglieder auf. Das teilte Präsident Henrik Köncke bei der Mitgliederversammlung des HSV e.V. mit. Er zählt damit zu den mitgliederstärksten Vereinen in Deutschland. Erst im September 2023 hatte der HSV die Marke von 100.000 Mitgliedern erreicht.

Allein im Geschäftsjahr 2024/25 schlossen sich laut Köncke mehr als 20.000 Menschen dem Hamburger SV an. «Es freut uns, dass immer mehr Frauen und Mädchen unter 18 Jahren Mitglieder bei uns werden», sagte der HSV-Chef. Die größte Abteilung des HSV ist der Supporters Club – die Fan-Abteilung des Fußball-Bundesligisten – mit etwa 138.000 Mitgliedern.