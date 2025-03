HSV-Angreifer Glatzel vor Comeback in Magdeburg

Hamburg (dpa/lno) –

HSV-Angreifer Robert Glatzel steht nach seiner langwierigen Verletzung vor dem Comeback. «Er hat diese Woche voll mittrainiert, ist voll dabei, hat sehr viel Energie», sagte Trainer Merlin Polzin vor dem Topspiel beim 1. FC Magdeburg am Freitag (18.30 Uhr/Sky). «Es ist auch kein Geheimnis, dass er am Freitag dabei sein wird», schob der Coach hinterher.

Der 31-jährige Glatzel musste im Oktober nach seinem Sehnenabriss im Hüftbereich operiert werden. In den vergangenen Wochen wurde er langsam zurück ins Mannschaftstraining geführt. Für 90 Minuten reiche es laut Polzinaber noch nicht, «weil das nach der langen Verletzungspause einfach dann für ihn und für uns nicht sinnvoll wäre. Aber er ist topfit».

Polzin: Glatzel nach und nach heranzuführen

Eine genaue Einsatzzeit wollte der Trainer ohne Überraschung nicht verkünden. «Da ist es, glaube ich, sinnvoller, den Spieler nach und nach dann heranzuführen, als jetzt direkt in etwas hineinzujagen. Und trotzdem ist es Freitagabend definitiv ein besonderes Spiel», sagte Polzin.

Das Comeback kommt trotz des langfristigen Ausfalls zu einem günstigen Zeitpunkt, denn der zuletzt stark aufgelegte HSV-Toptorjäger Davie Selke fehlt den Hanseaten wegen einer Gelb-Sperre. Mit 17 Treffern führt Selke die Torschützenliste der 2. Fußball-Bundesliga an.

In der Liga gibt es weiter ein spannendes Rennen an der Spitze: Zwischen Tabellenführer HSV und dem Neunten Fortuna Düsseldorf liegen nur sieben Punkte. Die Magdeburger um den früheren HSV-Trainer Christian Titz sind als Vierter nur drei Zähler von den Hamburgern distanziert – und sie können am Wochenende mit einem Sieg für Punktgleichheit sorgen.