HSV-Angreifer Glatzel sitzt in Magdeburg auf der Bank

Hamburg (dpa/lno) –

Angreifer Robert Glatzel kehrt am Wochenende bei der Partie in Magdeburg wieder zurück in den Kader des Hamburger SV. «Er könnte starten, er wird aber nicht starten», sagte Trainer Steffen Baumgart vor dem Spiel bei seinem Ex-Club (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky). Der Coach zeigte sich aber froh, dass der mit 16 Treffern beste HSV-Torjäger nach seinen Oberschenkelbeschwerden wieder im Training ist.

Wie bereits in den zwei Partien zuvor wird der 21 Jahre alte Ungar Andras Nemeth in der Startelf stehen und den 30-jährigen Glatzel vertreten. In den vergangenen Spielen in Fürth (1:1) und gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:1) war Nemeth jeweils von Beginn an gefordert, blieb aber nach schwachen Auftritten ohne Torerfolg.