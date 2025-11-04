HSV-Aktion für Krebsvorsorge: Gegen BVB mit Sondertrikots

Seine Teamkollegen und er werden am Samstag mit Sondertrikots und einem anderen Logo auf der Brust gegen den BVB auflaufen: HSV-Kapitän Yussuf Poulsen (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa) –

Der HSV wird im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund mit einer besonderen Aktion auf die Bedeutung der Krebsvorsorge und die Früherkennung hinweisen. Auf den Trikots der Hamburger Fußball-Profis wird in der Partie gegen den BVB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) das Logo der Krebs-Selbsthilfeorganisation yeswecan!cer zu sehen sein.

Hauptsponsor HanseMerkur verzichtet dafür auf seinen Aufdruck. Die Aktion wird vom HSV, der HanseMerkur und yeswecan!cer gemeinsam getragen. Die benutzten Trikots werden später auf der Homepage des Hamburger SV versteigert. Der Erlös geht in die yeswecan!cer-Kampagne, durch die junge Menschen zur HPV-Impfung ermutigen werden sollen. Die Impfung schützt vor Viren, die Krebsarten wie Gebärmutterhals-, Anus- und Rachenkrebs auslösen können.