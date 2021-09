Fußbälle liegen in einem Tor. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg/Wolfsburg (dpa) – Fußball-Zweitligist Hamburger SV wird in der Länderspiel-Pause ein Testspiel beim Bundesligisten VfL Wolfsburg absolvieren. Wie beide Clubs am Montag bekanntgaben, soll die Partie am Mittwoch, 6. Oktober, um 13.00 Uhr in der Volkswagen-Stadt angepfiffen werden. Zuschauer werden nicht zugelassen. Zuvor tritt der HSV noch an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) in der 2. Liga zum Punktspiel beim FC Erzgebirge Aue an.

