HSV-Abschied perfekt: Kittel kritisiert Club-Führung

Hamburg (dpa/lno) –

Sonny Kittel hat seinen Abschied beim Hamburger SV verkündet und die sportliche Führung kritisiert. «Mir wurde immer wieder angedeutet, dass man sich zeitnah zusammensetzen möchte, nur leider gab es bis heute kein Angebot», teilte der Mittelfeldspieler in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bei Instagram mit. Er habe bereits vor knapp zwei Jahren seinen Wunsch geäußert, längerfristig beim HSV zu bleiben.

Er erklärte unter einem Foto mit dem Titel «Danke Hamburg», er habe es «geliebt, in diesem Trikot Fußball spielen zu dürfen». Auch der Fußball-Zweitligist bestätigte den Abgang am Mittwoch. Am Dienstagabend hatte bereits das «Hamburger Abendblatt» über den Abschied berichtet. Ein möglicher neuer Verein steht bislang offiziell noch nicht fest. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Immanuel Pherai von Eintracht Braunschweig Kittel ersetzen.

Kittel habe in der Vergangenheit mit mehreren Rückschlägen zu kämpfen gehabt. Dadurch hätten sich «Zukunftsängste und Sorgen entwickelt». «Genau aus den genannten Gründen musste ich mich auch in den letzten Transferphasen mehr mit den vorhandenen Anfragen beschäftigen», sagte er. Im vergangenen Jahr platzte ein Wechsel in die USA, im Winter scheiterte ein Transfer nach Saudi-Arabien. Für den HSV absolvierte er 140 Spiele, erzielte 36 Treffer und bereitete 40 Tore vor.