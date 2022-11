Hrubesch würde Füllkrug nominieren

Bremen (dpa) –

Laut Ex-Europameister Horst Hrubesch wäre Niclas Füllkrug eine Bereicherung für den WM-Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. «Er ist auf jeden Fall ein Stürmer in der Form, wie du ihn im Moment so sonst nicht im Kader hast», sagte der frühere Topstürmer im Interview der «FAZ» (Donnerstagausgabe): «Und ich bin mir bei ihm sicher: Er gibt hundert Prozent, egal, was er tut.»

Bundestrainer Hansi Flick gibt am Donnerstag seinen Kader für die WM in Katar bekannt, bei der Besetzung des Sturms gibt es nach dem Ausfall des verletzten Timo Werner ein paar Fragezeichen. Hrubesch hätte bei Füllkrug «keine Bedenken, ich würde sagen: So einen Typen kannst du immer gebrauchen, bei jedem Turnier». Der frühere U21-Nationaltrainer schwärmte von den Qualitäten des Profis von Werder Bremen: «Er bringt alle Voraussetzungen mit, er ist kopfballstark, er ist läuferisch gut, er hat eine gute Technik, er hat einen guten Körper. Für mich ist er ein Mittelstürmer, wie ich ihn immer gerne hatte.»

Außerdem sei Füllkrug «auch immer ein bisschen ein Schlitzohr», der «teilweise sicher auch angeeckt» sei. «Ich als Trainer mochte aber seine Art und dass er immer mal einen Spruch auf den Lippen hatte», verriet Hrubesch.