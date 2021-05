Hamburgs Trainer Horst Hrubesch steht an der Seitenlinie. Foto: Friso Gentsch/dpa/archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Profi Jeremy Dudziak verpasst das letzte Saisonspiel des Zweitligisten Hamburger SV. Der Mittelfeldakteur wurde am Tag nach der 2:3-Niederlage beim VfL Osnabrück von Interimstrainer Horst Hrubesch aus dem Kader für das Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Braunschweig gestrichen, teilte der HSV am Montag mit. Grund: Der 25-Jährige habe sich «nicht an einfache teaminterne Regeln gehalten», hieß es.

