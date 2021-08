Hoteliers unglücklich über Zusammenlegung von Höhepunkten

Lüchow (dpa/lni) – Die Organisatoren der 32. «Kulturellen Landpartie» (KLP) und der Sommerlichen Musiktage Hitzacker verzeichnen einen großen Zuspruch im August – die Hoteliers sind nicht glücklich über die Zusammenlegung der beiden Höhepunkte im Wendland. «Es ist viel los, ein ganz buntes Publikum. Die Buchungslage ist überstrapaziert, das melden alle Touristeninformationen», sagt Sabine Schöning, Tourismuskoordinatorin im Kreis Lüchow-Dannenberg. «Corona hat alles durcheinandergeschleudert, es ballt sich.» Erstmals laufen beide Veranstaltungen parallel, zudem ist Urlauberhochsaison.

«Die Gastronomen würden die Nachfrage gern bedienen, aber es fehlen auch Servicekräfte», sagt Schöning. Bei einigen Veranstaltungen der KLP sei der Andrang so groß, dass wegen der Pandemie schon ein mulmiges Gefühl aufkomme. «Wir haben aber auch sehr verständnisvolle Gäste, es wird Maske getragen.» Ein Festivaltermin im Herbst wäre für die Entzerrung in der Urlaubssaison besser gewesen, findet Schöning. Im Vorjahr war die KLP wegen Corona abgesagt, in dieser Saison von Pfingsten verschoben worden.

Der Verein der KLP will bei einer Mitgliederversammlung im September die Erfahrungen des Sommer-Termins diskutieren und über das nächste Jahr entscheiden. «Das Interesse in diesem Jahr ist groß», bestätigt eine Sprecherin. Tausende Besucher kamen zu den musikalischen Vorstellungen, Künstler und Kunsthandwerker verzeichneten regen Besuch auf Höfen und in Ateliers. 57 Stationen konnten angesteuert werden – wegen der Corona-Regeln waren es weniger als die 128 in 2019. Entstanden ist das Festival 1989 aus der Widerstandsszene gegen die Atomenergie, es soll die Vielfalt der Region zeigen.

Auch die mehr als 50 Veranstaltungen der Musiktage Hitzacker stoßen auf großes Interesse. «Unsere Besucherzahlen sind gut», sagt Sprecherin Susanne Römer

.Langjährige Gäste hätten berichtet, dass die Hotelsituation nicht ganz einfach sei, längere Fahrtwege in Kauf genommen werden müssen. Seit 75 Jahren beginnt das Event am letzten Juli-Wochenende. Deutschlands ältestes Kammermusikfestival steht bis Sonntag unter dem diesjährigen Motto «Schubert.JETZT!». Die Künstler widmen sich den Werken des Komponisten Franz Schubert (1797 – 1828).

