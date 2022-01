Hort-Betreuer missbraucht Mädchen: Acht Jahre Gefängnis

Eine Ausgabe des Strafgesetzbuchs und der Strafprozessordnung stehen in einem Gerichtssaal. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa) – Ein ehemaliger Hort-Betreuer, der über Jahre hinweg Mädchen sexuell missbraucht hat, ist zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Urteil erging wegen schweren sexuellen Missbrauchs in drei Fällen in Tateinheit mit dem Missbrauch von Schutzbefohlenen, wie eine Sprecherin des Landgerichts Hannover am Donnerstag sagte (Az.: 31 KLs 13/21). Dazu kam sexueller Missbrauch von Kindern in 34 Fällen, darunter in 33 Fällen Schutzbefohlene. Dem 41-Jährigen wurden ursprünglich 120 Taten im Zeitraum zwischen 2004 und 2020 vorgeworfen.

Einige Übergriffe sollen sich ereignet haben, als der Mann Kindern in seiner Wohnung Nachhilfe gab beziehungsweise sie ihn zu Hause besuchten. Der Verurteilte war demnach als Betreuer in einem Kinderhort in Hannover tätig. Zugunsten des 41-Jährigen wurde sein weitgehendes Geständnis gewertet, wie die Sprecherin sagte. Damit hätten einige der Opfer nicht aussagen müssen.

