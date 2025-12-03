Holzminden macht aus Spott um Tanne eine Spendenaktion

Holzminden (dpa/lni) –

Schnurgerade, aber ziemlich kahl ist der große Weihnachtsbaum in der City von Holzminden. Viele machen sich über das trockene, ungeschmückte Gewächs lustig. Das Stadtmarketing Holzminden taufte ihn «Little Ugly Christmas Tree» und nutzt die Aufmerksamkeit für eine Spendenaktion. Für jedes Selfie im Weihnachtsoutfit vor dem Baum spendet ein großes Kaufhaus Weihnachtsmarktgutscheine im Wert von drei Euro zugunsten der Tafel der Stadt.

«Der Baum war ein Geschenk und wir nutzen ihn für eine soziale Aktion», erzählt Michaela Reinecke-Koller, Geschäftsführerin des Stadtmarketings. Ab zwei Meter Höhe ist er abends beleuchtet, tagsüber sieht er allerdings trostlos aus. «Wir fanden ihn naturschön, es muss nicht alles perfekt sein», sagt sie und fordert die Holzmindener auf, den Baum selbst zu schmücken.