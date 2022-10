Lübeck (dpa/lno) –

Ein Holzlager ist am Sonntagnachmittag in Lübeck in Brand geraten. Die Brandursache ist noch unbekannt, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle sagte. Der Brand des zehn mal fünf Meter großen Holzlagers auf dem Gelände eines Bildungswerks wurde gegen 14.50 Uhr gemeldet. Die Polizei musste während der Löscharbeiten den Verkehr umleiten. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.