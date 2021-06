Ein Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter fährt zu einem Einsatz. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Stade (dpa/lni) – In Stade ist am Samstagmorgen ein Einfamilienhaus aus Holz nahezu vollständig niedergebrannt. Von dem Gebäude bleiben nur noch die Grundmauern übrig, berichtete die Polizei. Zwei Bewohner konnten das Haus in der Ortschaft Bützfleth rechtzeitig verlassen. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Der entstandene Schaden wird laut Polizei auf bis zu 350.000 Euro geschätzt.

