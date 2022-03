Holstein-Profi fordert geschärfte Sinne und klaren Fokus

Kiel (dpa/lno) –

Nach vier Niederlagen in Serie hat Mittelfeldspieler Lewis Holtby vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel eine neue Einstellung von sich und seinen Mitspielern gefordert: «Das fängt schon morgens beim Aufstehen und mit der richtigen Vorbereitung auf das Training an. In den nächsten Wochen müssen die Sinne geschärft und der Fokus klar sein, dann wirst du dich da herausarbeiten können», sagte der 31-Jährige den «Kieler Nachrichten» (Dienstag).

Acht Spieltage vor dem Saisonende liegen die «Störche» zwar noch auf Rang 13, aber der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz beträgt nur noch vier Punkte. «Es werden acht spannende Spiele, herausfordernde Wochen bis Mitte Mai – und Ingolstadt wird jetzt das schwierigste Spiel», blickte Holtby auf die Heimpartie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen das Tabellenschlusslicht voraus. Mit einem Erfolg über den FC Ingolstadt könnte die Mannschaft von Holstein-Trainer Marcel Rapp ruhiger in die dann anstehende Länderspielpause gehen.

Der aus mehreren Jahren Bundesliga-Abstiegskampf mit dem Hamburger SV erfahrene Holtby glaubt fest an das Potenzial im Kieler Team: «Die Mannschaft hat Charakter, intelligente Spieler, die das Gefüge zusammenhalten. Wir hätten nach der schwierigen Hinrunde auch die Wende nicht geschafft, wenn die Mannschaft nicht intakt wäre.» Wichtig wird für die KSV werden, die Defensiv-Defizite mit zuletzt elf Gegentoren in vier Spielen zu überwinden.