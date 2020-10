Holstein Kiels Stürmer Bartels erleidet Muskelfaserriss

Kiels Fin Bartels und Düsseldorfs Kevin Danso kämpfen um den Ball. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Holstein Kiel muss in der nächsten Zeit auf Fin Bartels verzichten. Der 33 Jahre alte Stürmer hat im Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitten, teilte der Fußball-Zweitligist mit. Der Verein ließ offen, wie lange der von Werder Bremen ablösefrei zu den Kielern gewechselte Profi ausfallen wird. In den bisherigen drei Saisonspielen stand Bartels stets in der Startelf. Tabellenführer Kiel spielt am nächsten Sonntag bei den Würzburger Kickers.

In der Vergangenheit warfen den früheren U21-Nationalspieler häufig Verletzungen zurück. Wegen eines Achillessehnenrisses fehlte er von Dezember 2017 bis Februar 2019. Eine Knieoperation stoppte ihn in der Saison 2019/20 für vier Monate. Im Spieljahr zuvor war er zwei Monate wegen einer Muskelverletzung ausgefallen.

