Holstein Kiel will Wiedergutmachung gegen Regensburg

Kiel (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel will am Sonntag Wiedergutmachung betreiben. Nach dem enttäuschenden 1:1 beim SV Sandhausen habe seine Mannschaft gegen den abstiegsbedrohten SSV Jahn Regensburg die Möglichkeit, «ein anderes Gesicht» zu zeigen, sagte Holstein-Coach Marcel Rapp vor dem Heimspiel (13.30 Uhr/Sky) .

Seine Startelf-Premiere bei den Schleswig-Holsteinern wird Robin Himmelmann feiern. Der 34-jährige Winterzugang vertritt Stammtorwart Tim Schreiber, der sich in Sandhausen am Knie verletzt hatte. Außer Schreiber wird am Sonntag auch der noch immer angeschlagene Holmbert Fridjonsson fehlen. Dafür sind Patrick Erras und der zuletzt erkrankte Fiete Arp Kandidaten für den Kader.