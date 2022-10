Holstein Kiel will weiter punkten: Mühling fraglich

Kiel (dpa/lno) –

Nach vier überzeugenden Spielen ohne Niederlage will Holstein Kiel den Vormarsch in der 2. Fußball-Bundesliga fortsetzen. Die Chancen stehen günstig, denn am Samstag (13.00 Uhr/Sky) ist Fortuna Düsseldorf im Holstein-Stadion zu Gast, gegen die der Tabellensiebte aus Kiel seit fast 16 Jahren nicht mehr verloren hat. «Wir wissen um die Schwere der Aufgabe, da kommt schon etwas auf uns zu», sagte KSV-Trainer Marcel Rapp und warnte vor dem Sechsten. «Wir haben in dieser Saison schob viele Statistiken widerlegt. In diesem Fall hoffen wir natürlich, dass es bei der Serie bleibt, zumal wir zuletzt ordentliche Form bewiesen haben. Die gilt es zu bestätigen», fügte der 43-Jährige hinzu.

Fraglich ist das Mitwirken von Mittelfeldmotor Alexander Mühling (30 Jahre), der über Probleme am Sprunggelenk klagt, wie Rapp berichtete. «Wir müssen schauen, ob es bei ihm schon wieder für den Kader reicht», sagte der Holstein-Coach. Sicher nicht dabei sein werden die schon länger fehlenden Profis Marco Komenda (Reha nach Sehnenriss im Adduktorenbereich, Timo Becker (Oberschenkelverletzung) und Benedikt Pichler (Blessur an der Ferse). Bis zum Donnerstag waren 10.500 Tickets für das Duell der Tabellennachbarn verkauft.