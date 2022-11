Holstein Kiel will mit Hannover 96 gleichziehen

Kiel (dpa/lno) –

Im zweiten Nordduell binnen vier Tagen hat Holstein Kiel ein eindeutiges Ziel: Sieg. Die Schleswig-Holsteiner erwarten am Freitag (18.30 Uhr/Sky) zum Abschluss der Hinrunde in der 2. Fußball-Bundesliga Hannover 96. «Jetzt noch mal einen Dreier holen und dann ein schönes Weihnachten feiern», sagte Trainer Marcel Rapp. Die Kieler sind mit 24 Punkten Achter. Bei einem Sieg im ausverkauften Holstein-Stadion können die Norddeutschen mit Hannover 96 gleichziehen. Am vergangenen Dienstag hatte die KSV Holstein beim FC St. Pauli (0:0) ein Remis geholt.