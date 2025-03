Holstein Kiel vor wichtigem Kellerduell in Heidenheim

Kiel (dpa) –

Vor dem brisanten Kellerduell beim 1. FC Heidenheim versucht Kiels Trainer Marcel Rapp den Druck von seiner Mannschaft zu nehmen. «Mit ‚müssen gewinnen‘ kann ich nichts anfangen. Was ist, wenn wir nicht gewinnen? Werden wir dann disqualifiziert?» fragte Rapp mit Blick auf die Partie des Vorletzten beim Letzten am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). «Ich sehe es etwas anderes. Wir wollen gewinnen und werden alles dafür in die Waagschale werfen.»

Der Aufsteiger hat aktuell einen Punkt mehr als die Heidenheimer auf dem Konto. Mit einem Dreier könnten sich die Schleswig-Holsteiner damit etwas absetzen und dem VfL Bochum im Kampf um Platz 16 auf den Fersen bleiben. «Wir fahren mit der vollen Überzeugung dahin, dass wir die drei Punkte holen», sagte Rapp.

Druck liegt bei Heidenheim

Der Druck lastet mehr auf den Gastgebern. Das sieht auch Heidenheims Trainer Frank Schmidt so. Der Langzeit-Coach erwartet «das wahrscheinlich wichtigste Spiel des Jahres». Allerdings sei es kein Endspiel. «Es ist ein sehr richtungsweisendes Spiel, weil wir gewinnen müssen, weil wir den Anschluss herstellen und im Kampf um den drittletzten Platz dabei bleiben wollen», sagte Schmidt.