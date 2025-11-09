Holstein Kiel verschafft sich mit Sieg über Düsseldorf Luft

Kiel (dpa) –

Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel ist wieder auf Kurs. Gegen Fortuna Düsseldorf mit Ex-Trainer Markus Anfang holten sich die Störche einen 1:0 (0:0)-Erfolg. Der Däne Kasper Davidsen (57.) erzielte vor 14.051 Zuschauern im Holstein-Stadion das Tor des Tages. Düsseldorfs neuer Trainer Anfang wartet damit weiter auf den ersten Sieg mit seinem Team.

Kurz vor der Pause hatten die Kieler Glück, dass die Gäste nicht in Führung gingen – Holstein-Keeper Jonas Krumrey war auf dem Pfosten. Nach dem Seitenwechsel wurde die Begegnung etwas besser. Davidsen verwandelte, nachdem Adrian Kapralik nur den Pfosten getroffen hatte. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit waren die Kieler noch einmal im Glück, es gab für die Düsseldorfer nach Video-Entscheidung keinen Strafstoß.

Düsseldorf hat nun von den vergangenen sechs Pflichtspielen fünf verloren, liegt nun nur noch einen Zähler vor Eintracht Braunschweig auf dem Relegationsplatz. Kiel verschaffte sich vor der Länderspielpause Luft, liegt nun im gesicherten Tabellen-Mittelfeld.