Holstein Kiel verpflichtet Japans WM-Stürmer Machino

Ein Fußballspieler ist am Ball. Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Kiel (dpa) –

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den japanischen WM-Stürmer Shuto Machino verpflichtet. Der 23-Jährige stand beim WM-Sieg der Japaner gegen Deutschland im vergangenen November in Katar im Kader, wurde jedoch nicht eingewechselt. In Kiel unterschrieb der Neuzugang vom japanischen Erstligisten Shonan Bellmare einen Vierjahresvertrag, wie die «Störche» am Donnerstag bekannt gaben.

«Dieser Transfer ist für die KSV Holstein natürlich eine großartige Geschichte. Aber vorrangig ist, dass wir mit Shuto einen dribbel-und kombinationsstarken Stürmer für uns gewinnen konnten, der uns in unserem Offensivspiel sehr variabel macht», sagte Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver. Auch Trainer Marcel Rapp lobte: «Shuto ist ein echter Torjäger mit super Abschluss, sowohl mit rechts, mit links und mit dem Kopf. Dazu hat er den richtigen Tor-Instinkt in der Box. Außerdem ist er von der Mentalität ein absoluter Teamplayer. Ich denke, er wird uns allen viel Freude bereiten.»