Holstein Kiel verlängert mit Rosenboom

Kiel (dpa) –

Lasse Rosenboom bleibt beim Fußball-Bundesligisten Holstein Kiel. Der 23 Jahre alte Verteidiger und Mittelfeldspieler einigte sich mit dem Club auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Zur Laufzeit des neuen Kontrakts wurden keine Angaben gemacht. Rosenboom kam im Sommer 2023 aus der zweiten Mannschaft des SV Werder Bremen an die Förde. Zum Ende der vergangenen Saison stieg er mit den Kielern in die Bundesliga auf, nachdem er noch zu Beginn in der Regionalliga-Mannschaft der KSV Holstein gespielt hatte. In der aktuellen Spielzeit entwickelte sich Rosenboom zu einer festen Größe im Kader von Trainer Marcel Rapp und kam in der ersten Liga schon zu 17 Einsätzen.