Holstein Kiel verlängert mit Mittelfeldspieler Remberg

Kiel (dpa/lno) –

Holstein Kiel hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Nicolai Remberg vorzeitig verlängert. Der 24-Jährige war im Sommer 2023 von Preußen Münster an die Förde gewechselt und stieg mit den Kielern im vergangenen Sommer in die Fußball-Bundesliga auf. In der laufenden Saison kam Remberg bislang in 19 Spielen zum Einsatz.

«Nicolai ist ein Paradebeispiel für unseren Weg», sagte Kiels Geschäftsführer Sport Carsten Wehlmann. «Er ist ein junger, talentierter Spieler, der stets großen Einsatz zeigt und sich seit seinem Wechsel im Sommer 2023 hervorragend weiterentwickelt hat.» Über die Laufzeit des neuen Vertrages machten die Kieler wie immer keine Angaben.