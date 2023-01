Holstein Kiel spielt 1:1 gegen rumänischen Meister Cluj

Kiel (dpa/lno) –

Die Zweitliga-Fußballer von Holstein Kiel haben im ersten Test im Trainingslager ein Unentschieden gegen CFR Cluj erreicht. Die «Störche» trennten sich vom rumänischen Meister am Mittwoch im spanischen Oliva Nova 1:1 (1:1). Alexander Mühling brachte die Kieler in der zehnten Minute in Führung. Claudiu Petrila (42.) glich noch vor der Pause für die Rumänen aus. Erstmals nach seinem Sehnenriss am vierten Spieltag stand Abwehrspieler Marco Komenda wieder auf dem Feld.

Die Kieler bleiben noch bis zum 15. Januar in Spanien. Einen Tag vor der Abreise folgt ein weiterer Test gegen den Liga-Rivalen Arminia Bielefeld. Am 28. Januar empfängt die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp zum Rückrundenauftakt die SpVgg Greuther Fürth.