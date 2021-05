Holstein Kiel: Rund 1000 Fans vor dem Stadion

Polizeibeamte stehen vor Spielbeginn vor dem Stadion. Foto: Frank Molter/dpa

Kiel (dpa/lno) – Vor dem entscheidenden Spiel von Holstein Kiel um den Bundesliga-Aufstieg gegen Darmstadt 98 haben sich rund 1000 Fußball-Fans vor dem Stadion versammelt. Bisher sei die Situation entspannt, sagte ein Mitarbeiter des Ordnungsamts am Sonntag knapp 45 Minuten vor den Anpfiff.

Holstein Kiel kann am letzten Zweitliga-Spieltag mit einem Sieg über die Darmstädter als erster Verein aus Schleswig-Holstein in die 1. Liga aufsteigen. An den Vortagen hatten der Verein, die Stadt Kiel und die Polizei gemeinsam an die Anhänger appelliert, wegen Corona auf Versammlungen zu verzichten.

Anders als beim 3:2 über Jahn Regensburg im vorherigen Heimspiel am Himmelfahrtstag werde sich das Team von Ole Werner im Erfolgsfall auch nicht am Zaun des Holstein-Stadions zeigen, hatte der Club angekündigt.

Rund um das Stadion herrscht Maskenpflicht, auch der Autoverkehr wurde eingeschränkt. Ordnungsamt und Polizei sind mit einem starken Aufgebot am Stadion. In der Arena sind weiterhin keine Zuschauer.

