Holstein Kiel rechnet sich auch bei Bochum Chancen aus

Eine Reihe von Fußbällen auf dem Rasen. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Holstein Kiel stehen die Wochen der Wahrheit in der 2. Fußball-Bundesliga bevor. Das Gastspiel bei Spitzenreiter VfL Bochum am heutigen Samstag (13.00 Uhr/Sky) wird für die Norddeutschen das erste von sieben Punktspielen allein im April sein. Bereits am Dienstagabend folgt dann die Nachholpartie beim 1. FC Heidenheim.

«Die kommenden Wochen werden extrem anstrengend, dazu sind wir durch die Pause etwas aus dem Rhythmus gekommen», sagte Stürmer Janni Serra. Sein Team verpasste aufgrund der Corona-Quarantäne zwei Spiele und war zuletzt am 8. März beim HSV (1:1) im Einsatz. Trainer Ole Werner rechnet sich dennoch Chancen selbst beim Tabellenführer aus, um als aktueller Vierter mit seinen Störchen Aufstiegskurs zu halten.

© dpa-infocom, dpa:210403-99-71256/2

