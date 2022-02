Holstein Kiel peilt gegen KSC den vierten Sieg in Serie an

Ein Spielball liegt auf dem Rasen. Foto: Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Holstein Kiel geht mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in das heutige Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Denn nach 13 Punkten aus den jüngsten fünf Partien ist der vierte Sieg in Serie das Ziel von Trainer Marcel Rapp. Mehr noch: Unter der Regie des 42 Jahre alten Ole-Werner-Nachfolgers hat die KSV Holstein bei vier Siegen und zwei Unentschieden noch kein Heimspiel in der 2. Fußball-Liga verloren. Rapp kennt den KSC, bei dem er einst den Sprung von der Jugend bis ins Zweitligateam schaffte, noch immer sehr gut. «Sie stehen grundsätzlich sehr kompakt, sind sehr gut im Konter und sehr gefährlich in der Box. Die größte Gefahr geht von den Standards aus», warnte Rapp, dem in Lewis Holtby (Knieblessur) und Hauke Wahl (Pfeiffersches Drüsenfieber) zwei Leistungsträger fehlen.

© dpa-infocom, dpa:220218-99-195401/2

Homepage Holstein Kiel