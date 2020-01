Holstein Kiel ohne südkoreanisches Duo ins Trainingslager

Spieler von Holstein Kiel während der Vorbereitungen auf die Rückrunde. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Kiel/Oliva Nova (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist am Freitag ohne seine südkoreanischen Profis ins Trainingslager nach Spanien gereist. Jae Sung Lee und Young Jae Seo mussten wegen eines hartnäckigen Infekts zu Hause bleiben. Beide hatten schon in der ersten Trainingswoche passen müssen. Deshalb füllten die Nachwuchsspieler Jonas Sterner (17 Jahre) und Barne Pernot (20) den 28-Mann-Kader für das achttägige Trainingscamp an der spanischen Mittelmeerküste auf.

Die Mannschaft von Trainer Ole Werner bezog bis zum 18. Januar Quartier in dem Beach- und Golf-Resort Oliva Nova südlich von Valencia. In dieser Zeit stehen zwei Testspiele an: am 12. Januar gegen den FC Ingolstadt und am 17. Januar gegen den rumänischen Erstligisten CFR Cluj.

Mitteilung Holstein Kiel