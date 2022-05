Holstein Kiel nach Klassenverbleib: Würdig verabschieden

Kiel (dpa) –

Auch nach dem gesicherten Klassenverbleib will sich die Mannschaft von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel nach den Worten von Trainer Marcel Rapp keinesfalls hängen lassen. «Wir haben auch einen Anspruch an uns selber und eine Verpflichtung gegenüber den Zuschauern», sagte Trainer Marcel Rapp am Freitag. Er und seine Spieler bestreiten am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Nürnberg ihr letztes Heimspiel in der Saison. Mehr als 11.000 Fans werden erwartet. «Es geht darum, ein gutes Spiel zu zeigen, und dass wir uns würdig von den Zuschauern verabschieden.»

Rapp räumte ein, dass nach dem 3:2 beim Aufstiegsanwärter Werder Bremen am vergangenen Spieltag «uns eine Last von den Schultern gefallen» sei. Seine Spieler bekamen nach dem Erfolg erst einmal drei Tage frei. «Die Trainingswoche war schon etwas lockerer als sonst», meinte er. «Nichtsdestotrotz haben wir auch für uns den Anspruch, bestmöglich abzuschneiden.»

Als neues Ziel nannte Rapp einen einstelligen Tabellenplatz. Motivationsprobleme sieht er bei den Spielern nicht. «Die Jungs sind professionell genug», sagte er. «Wir haben gute Jungs, die Bock haben zu trainieren.» Zudem habe sein Team gegen die Nürnberger noch etwas gutzumachen aus dem 1:2-Hinspiel. «In Nürnberg haben wir uns sehr unter Wert geschlagen.»

Kurz vor dem Saisonschluss wird auch die Verletztenliste kürzer und ist mit sieben Profis erstmals seit langem wieder einstellig. «Es ist sehr erfreulich, dass sich der Trainingsplatz wieder füllt und dass wir wieder viel mehr Optionen haben», stellte Rapp fest. So könnten Mikkel Kirkeskov, Marco Komenda, Phil Neumann und Patrick Erras durchaus wieder in den Kader rutschen. Dagegen wird Jann Fiete Arp wegen Hüftproblemen fehlen.