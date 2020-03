Holstein Kiel mit Sorgen: Meffert fehlt, Duo angeschlagen

Kiels Trainer Ole Werner steht am Spielfeldrand. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist Holstein Kiel geht mit einigen personellen Sorgen in das Heimspiel am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen die SpVgg Greuther Fürth. Abräumer Jonas Meffert fehlt wegen seiner Kniescheibenverletzung definitiv, Vertreter Aleksandar Ignojvski ist wie Linksverteidiger Johannes van den Bergh angeschlagen. «Hinter beiden steht ein Fragezeichen», sagte Holstein-Trainer Ole Werner am Freitag.

Die Niederlagen in den beiden vergangenen Partien gegen den 1. FC Heidenheim (0:1) und Hannover 96 (1:3) beunruhigen die Kieler nicht, zumal der Abstand auf den Tabellenkeller neun Punkte beträgt. «Es war eine vernünftige Leistung», sagte Werner über den Auftritt im Nordderby. «Es hätte mich mehr gefreut, wenn das Tor gegen Hannover zu Punkten geführt hätte. Aber an Themen zu arbeiten, die dann auch funktionieren, gibt ein gutes Gefühl.»

Auch die Franken kommen mit einigen Personalsorgen an die Förde. «Wir müssen uns vielleicht auf andere Spieler vorbereiten. Aber Fürth hat zuletzt trotz Personalproblemen in Stuttgart gewonnen, so dass wir einen formstarken Gegner erwarten», sagte Werner vor der Feuertaufe für den neuen Rasen im Holstein-Stadion. Die Spielfläche war nach dem vergangenen Heimspiel gegen Heidenheim ausgetauscht worden.

