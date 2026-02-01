Holstein Kiel misslingt Generalprobe vor Pokal-Viertelfinale

Kiel (dpa) –

Der zuletzt etwas verbesserte Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel hat seine Generalprobe vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart verpatzt. Vor der Partie am Mittwochabend (20.45 Uhr/Sky) im Holstein-Stadion verloren die Norddeutschen gegen den Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth mit 1:2 (0:0).

Die Gastgeber unterlagen vor allem durch individuelle Fehler. Dadurch verpassten es die Kieler auch, sich vom Abstiegsrelegationsrang der 2. Fußball-Bundesliga zu distanzieren.

Meffert: «Ärgert uns extrem»

Vor 11.594 Zuschauern erzielte Jonas Meffert (61.) den zwischenzeitlichen Ausgleich. «Wir haben leider selbst ein bisschen etwas dafür getan, dass wir heute nicht gewinnen. Und das ärgert uns extrem», sagte der Torschütze nach der Partie. «Wir waren heute selbst schuld. Also es lag an uns und nicht an den starken Fürthern.» Aaron Keller (50. Minute) und Noel Futkeu (77./Foulelfmeter) erzielten die Treffer der Franken.

Die Kieler waren offensiv zu harmlos. Zudem ärgerten sie sich über individuelle Missgeschicke. Vor dem 0:1 leistete sich Abwehrspieler David Zec einen schwerwiegenden Fehler. Auch der Strafstoß passte zum Holstein-Auftritt. «Wir sind extrem enttäuscht. Wir haben defensiv gut gestanden, uns aber leider zwei entscheidende Fehler geleistet, die zu den Toren geführt haben», sagte Lasse Rosenboom.