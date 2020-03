Kiel (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss mehrere Wochen auf Finn Porath verzichten. Wie die «Störche» am Sonntag mitteilten, hat sich der 23-jährige Angreifer im Training in der vergangenen Woche einen Bruch eines Querfortsatzes der Lendenwirbelsäule zugezogen. Die Verletzung soll nach Clubangaben konservativ, also ohne Operation, behandelt werden.

